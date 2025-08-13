Icon Menü
Neue Kältehalle und mehr: Das Ende der Riesen-Baustelle am Josefinum ist absehbar

Neue Kältezentrale und mehr: Das Ende der Riesen-Baustelle am Josefinum ist absehbar

Der Umbau am Josefinum in Augsburg läuft seit Langem, in etwas über einem Jahr soll die Sanierung abgeschlossen sein. Manche Fragen sind aber noch offen.
Von Jan Kandzora
    Blick auf das Josefinum von der Kapellenstraße aus: Das Ende der Baustelle am größten Geburtskrankenhaus in Augsburg und Bayern ist für Ende 2026 geplant.
    Blick auf das Josefinum von der Kapellenstraße aus: Das Ende der Baustelle am größten Geburtskrankenhaus in Augsburg und Bayern ist für Ende 2026 geplant. Foto: Marcus Merk

    So eine Kältezentrale ist von außen eine eher unspektakuläre Angelegenheit. Im Fall des Josefinums entsteht ein solches Gebäude in der nahen Zollernstraße, auf dem Gelände einer früheren Kfz-Werkstatt. Es ist ein weißer Bau, nicht allzu groß, unscheinbar. Doch der Eindruck kann täuschen, spielen derartige Einrichtungen für Krankenhäuser eine wichtige Rolle; sie sollen dafür sorgen, dass die Kälteversorgung der jeweiligen Klinik gewährleistet ist, etwa in den OP-Sälen. Kältezentralen sind in der Regel mit allerlei komplexer Technik ausgestattet, beim Josefinum sind Bauarbeiter bereits seit mehr als einem Jahr damit beschäftigt, sie zu errichten. In den kommenden Monaten soll die Zentrale fertiggestellt – und in einem absehbaren Zeitraum auch der Rest der Großbaustelle abgeschlossen sein.

