Neue Kältezentrale und mehr: Das Ende der Riesen-Baustelle am Josefinum ist absehbar

So eine Kältezentrale ist von außen eine eher unspektakuläre Angelegenheit. Im Fall des Josefinums entsteht ein solches Gebäude in der nahen Zollernstraße, auf dem Gelände einer früheren Kfz-Werkstatt. Es ist ein weißer Bau, nicht allzu groß, unscheinbar. Doch der Eindruck kann täuschen, spielen derartige Einrichtungen für Krankenhäuser eine wichtige Rolle; sie sollen dafür sorgen, dass die Kälteversorgung der jeweiligen Klinik gewährleistet ist, etwa in den OP-Sälen. Kältezentralen sind in der Regel mit allerlei komplexer Technik ausgestattet, beim Josefinum sind Bauarbeiter bereits seit mehr als einem Jahr damit beschäftigt, sie zu errichten. In den kommenden Monaten soll die Zentrale fertiggestellt – und in einem absehbaren Zeitraum auch der Rest der Großbaustelle abgeschlossen sein.
Augsburg
