Günstigere Kfz-Versicherungen für viele bayerische Autofahrer – in Augsburg bleibt es teuer

Der Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat kürzlich die Regionalklassen in allen Zulassungsbezirken neu eingestellt. Verglichen mit anderen Bundesländern hat sich die Schadensbilanz im Freistaat deutlich verbessert: Etwa 1,7 Millionen Autofahrer können sich künftig über eine günstigere Einstufung bei der Haftpflichtversicherung freuen.

Einmal im Jahr berechnet der GDV die Regionalklassen in Deutschland neu und analysiert dafür die Schadensbilanzen der bundesweit 412 Zulassungsbezirke. Entscheidend für die Einstufung der Regionalklassen ist die Schadensbilanz eines Bezirks. Die Einteilung in eine niedrigere Klasse bedeutet niedrigere Kosten für eine Kfz-Versicherung. Aber in den Preis, den Autofahrer letztlich für die Versicherung bezahlen, fließen auch individuelle Werte wie schadenfreie Versicherungsjahre oder individuelle Merkmale ein.

Kfz-Versicherung in Augsburg: Warum sind die Kosten so hoch?

Besonders positiv ist die Schadensbilanz in Kronach: Hier profitieren Autofahrer von der günstigsten Regionalklasse 3. Nur acht bayerische Bezirke rutschen in eine teurere Regionalklasse ab. In Schweinfurt, Bayreuth, Hof, Fürth, Schwabach, Amberg, Passau, Ingolstadt und Kaufbeuren kracht es häufiger, hier gilt Regionalklasse 10. Noch mehr zahlen im Freistaat Kfz-Halter in Kempten sowie in den drei Großstädten München, Nürnberg und Augsburg mit der Regionalklasse 11.

Für Autofahrerinnen und Autofahrer mit Augsburger Kennzeichen ändert sich künftig nichts an den Kosten für die Kfz-Versicherung. Für die Fuggerstadt gilt die Regionalklasse 11. Denn laut GDV haben Augsburger Autofahrerinnen und Autofahrer die höchste Schadensbilanz im ganzen Freistaat.

Kosten für Kaskoversicherung in Bayern steigen

Auch bei der Kaskoversicherung kommen auf Kfz-Halter in vielen bayerischen Zulassungsbezirken erhöhte Kosten zu. Grund dafür sind regionale Hagelschauer, die 2023 viele Autos beschädigten. Versicherungen können sich beim Abschluss neuer Verträge ab sofort an den Regionalstatistiken orientieren und sie ab dem kommenden Versicherungsjahr für bestehende Verträge anwenden. (mit dpa)