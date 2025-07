Neue Planung am Staatstheater: SPD greift Augsburger Stadtregierung an

Die SPD-Fraktion im Augsburger Stadtrat hat am Donnerstag die Stadtregierung für die überarbeitete Planung des Kleinen Hauses beim Staatstheater kritisiert. Die größte Oppositionsfraktion stört sich dabei nicht am Inhalt der Planung, sondern wundert sich, dass überhaupt neu geplant wurde. Man sei davon ausgegangen, dass mit dem Architektenwechsel allenfalls kleine Überarbeitungen des alten Entwurfs kommen, aber keine so starke Änderung, so Fraktionsvorsitzender Florian Freund. Man frage sich, wie sich dieser Punkt bei den Gesamtkosten niederschlagen werde, wenn Teile der alten Planung einfach weggeworfen und ersetzt werden.

Die SPD wirft der Stadt vor, die Kosten des Architektenwechsels aus der vor einem Jahr beschlossenen Kostenerhöhung um 77 Millionen Euro zu finanzieren. Diese hatte die Stadt mit gestiegenen Baupreisen durch die Inflation begründet und diese Steigerungen in die Zukunft bis zum Projektabschluss 2030 projiziert. Die SPD hatte dies bereits damals angezweifelt. „Jetzt sehen wir, dass Geld verbrannt wird, das man sich damals blanko hat genehmigen lassen – Geld der Steuerzahler, das an vielen anderen Stellen fehlt“, so Freund. Es werde aus seiner Sicht immer offenkundiger, dass die damalige Ausweitung des Kostenrahmens auf 417 Millionen Euro schon im Vorgriff auf die wenige Monate später erfolgte Auswechslung der Architekten erfolgte. „Wir sehen, wo die Kosten tatsächlich herkommen: Man wollte den Architekten loswerden.“ Er fühle sich „hinter die Fichte geführt“.

Grüne im Augsburger Stadtrat: „Im bisherigen Entwurf nur mangelhaft eingearbeitet“

Das schwarz-grüne Regierungsbündnis stellte sich hingegen hinter die Neuplanung. Es gebe erhebliche Verbesserungen im Raumkonzept und bei der Fassadengestaltung, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. „Die neue Fassade soll nicht nur funktional überzeugen, sondern auch das Miteinander von altem und neuem Theatergebäude sichtbar machen. Wir sehen darin eine große Chance, das Kleine Haus städtebaulich wie auch architektonisch aufzuwerten“, so CSU-Fraktionsvorsitzender Leo Dietz. Man gehe davon aus, mit dem Architektenwechsel hin zum Büro Henn einen „entscheidenden Schritt für mehr Effizienz, Transparenz und Qualitätskontrolle“ getan zu haben.

Auch von den Grünen kam Rückendeckung. Bei der Bürgerbeteiligung im Vorfeld der Theatersanierung seien klare Wünsche wie eine Öffnung des Theaters formuliert worden. „Erstaunlich ist für mich nun zu sehen, dass die vielfach diskutierten Forderungen aus dem Partizipationsprozess im bisherigen Entwurf nur mangelhaft eingearbeitet wurden“, so Grünen-Vize-Fraktionschefin Verena von Mutius-Bartholy. Das neue Konzept komme dem deutlich besser nach.