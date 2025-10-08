An dieser Schule gibt es jetzt neue Klos – weil man sich nicht auf die Stadt allein verlassen hat

Viele Augsburger Schülerinnen und Schüler würden es sich wünschen: Neue Schultoiletten, die man gerne aufsucht und die nicht stinken. An der Friedrich-Ebert-Grundschule in Göggingen wurden gestern während der Schulversammlung frisch sanierte WC-Anlagen eingeweiht. Die Baumaßnahme wurde zwar von der Stadt begleitet und unterstützt. Initiiert, maßgeblich vorangetrieben und finanziert wurde die Sanierung aber von Elterninitiative, Förderverein, Vertretern der Schule und Unternehmer Elias Puhle. Weitere Augsburger Schulen sind laut Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) an solch einem Projekt interessiert. Angesichts der Geldnot hofft die Stadt darauf, dass Schultoiletten auf diese Weise noch öfter saniert werden.
