Neue Schultoiletten an Schule in Augsburg: Eltern und Unternehmer setzen sich ein

Augsburg

An dieser Schule gibt es jetzt neue Klos – weil man sich nicht auf die Stadt allein verlassen hat

An der Friedrich-Ebert-Grundschule hat der Elternbeirat die Klo-Sanierung angestoßen und viel privates Geld gesammelt. Die Stadt Augsburg hofft, dass es an weiteren Schulen so läuft.
Von Miriam Zissler
    Die neuen Toilettenanlagen an der Friedrich-Ebert-Grundschule wurden von den Gästen begutachtet. Mit viel Eigeninitiative konnten die WCs saniert werden.
    Die neuen Toilettenanlagen an der Friedrich-Ebert-Grundschule wurden von den Gästen begutachtet. Mit viel Eigeninitiative konnten die WCs saniert werden. Foto: Peter Fastl

    Viele Augsburger Schülerinnen und Schüler würden es sich wünschen: Neue Schultoiletten, die man gerne aufsucht und die nicht stinken. An der Friedrich-Ebert-Grundschule in Göggingen wurden gestern während der Schulversammlung frisch sanierte WC-Anlagen eingeweiht. Die Baumaßnahme wurde zwar von der Stadt begleitet und unterstützt. Initiiert, maßgeblich vorangetrieben und finanziert wurde die Sanierung aber von Elterninitiative, Förderverein, Vertretern der Schule und Unternehmer Elias Puhle. Weitere Augsburger Schulen sind laut Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) an solch einem Projekt interessiert. Angesichts der Geldnot hofft die Stadt darauf, dass Schultoiletten auf diese Weise noch öfter saniert werden.

