Mit der neuen Weinbar „Atlântico“ erfüllt sich diese Augsburgerin einen Traum

Seit Anfang Oktober hat Augsburgs Innenstadt eine neue Adresse für portugiesische Lebensart: In der Karlstraße, wo zuvor eine italienische Kaffeebar war, hat Cristina Modesto ihre Weinbar „Atlântico“ eröffnet. Ein Foto mit schwimmenden Fischen ziert den Tresen, an den Wänden hängen Aufnahmen aus Portugal, in der Vitrine warten Stockfischpastete und die typischen Puddingtörtchen Pastéis de Nata. Etwa 35 Gäste finden drinnen wie auch in der angrenzenden Passage Platz.

Cristina Modesto ist in Augsburg keine Unbekannte. Seit über zehn Jahren betreibt sie den Feinkostladen „O Moliceiro“ in der Altstadt, wo sie Produkte aus ihrer portugiesischen Heimat anbietet – von Chouriço und Meersalz bis hin zu Portwein. Mit der Weinbar „Atlântico“ erfüllt sie sich nun einen Traum, wie sie selbst sagt. „Der Wein steht im Mittelpunkt“, betont sie. Auf der Karte des „Atlântico“ finden sich rote, weiße, Rosé- und Grüne Weine – letztere ist die deutsche Bezeichnung für Vinho Verde, einen leichten, spritzigen Wein aus dem Nordwesten Portugals. In der Weinkarte beschreibt Modesto ihre Auswahl mit Veilchen-Noten, Aromen von Wildfrüchten oder dem feinen Duft einer grünen Wiese. Daneben gibt es die Cocktail-Variante Port-Tonic, eine Kombination aus Portwein und Tonic-Wasser. Tagsüber wird außerdem Kaffee serviert, darunter Galão, der portugiesische Milchkaffee.

„Atlântico“ in Augsburg: Wein, Fisch und mehr

Die Gastgeberin selbst bereitet wechselnde Tagesgerichte zu – Suppe, Fisch, Fleisch –, ergänzt durch Tapas. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Fischkonserven, die in Portugal fest zur Esskultur gehören. „Viele glauben, das sei etwas Billiges. Aber in Portugal lieben die Leute das“, sagt Modesto. „Man kann daraus wunderbare Gerichte machen: Pasta, Kartoffelgerichte oder einfach einen Salat dazu. Ich möchte zeigen, dass die portugiesische Küche viel zu bieten hat.“

Für Modesto bedeutet die Neueröffnung auch Veränderungen im „O Moliceiro“: Dort hat sie die Öffnungszeiten reduziert und das Buffet am Wochenende sowie den Lieferservice eingestellt. Unterstützung erhält sie von ihren Töchtern, die neben Beruf und Ausbildung im Altstadtladen und der neuen Weinbar aushelfen.

Die Öffnungszeiten der neuen Weinbar „Atlântico“

Die Arbeitstage der 56-Jährigen sind damit noch voller geworden. Bevor sie um 11 Uhr das „Atlântico“ öffnet, ist sie oft schon seit den frühen Morgenstunden im Einsatz und bereitet den Tag vor. Vor 21 Uhr kommt sie selten nach Hause. „Einkauf, Büro, Haushalt – das läuft ja nebenbei auch noch“, sagt sie. Und dann, mit einem Lächeln: „Aber das habe ich mir ja selbst so ausgesucht. Ich freue mich drauf. Ich bin so gerne Gastgeberin.“

Das „Atlântico“ in der Augsburger Karlstraße hat montags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 22 Uhr. Sonntags bleibt das Lokal geschlossen.