Bürgergeldempfänger: Mohammed liegt laut neuen Zahlen auf dem ersten Platz

Das Bundesarbeitsministerium hat auf eine weitere Anfrage der AfD zu den Vornamen von Bürgergeldempfängern eine neu aufgeschlüsselte Liste bekannt gegeben. Aus der Aufzählung, die unserer Redaktion vorliegt, geht hervor, dass die meisten Bürgergeldempfänger mit Vornamen Mohammed heißen, fasst man die unterschiedlichen Schreibweisen des Namens zusammen. Zunächst berichtete darüber die Bild-Zeitung. Wie berichtet, stammte die erste Anfrage vom Augsburger AfD-Bundestagsabgeordneten Raimond Scheirich. Dieser hatte Ende Juni vom Ministerium die Antwort erhalten, dass die meisten Sozialhilfeempfänger in Deutschland Michael, Andreas und Thomas hießen. Scheirich vermutete damals, dass die unterschiedlichen Schreibweisen von Vornamen zu einer Verzerrung der Liste geführt haben könnten.

Vornamen Bürgergeldempfänger: Auf Mohammed folgen Michael und Ahmad

In der neuen Namensliste, die von den Jobcentern in gemeinsamer Einrichtung stammen, landen die unterschiedlichen Schreibweisen von Mohammed (beispielsweise Mohamed, Muhammad, Mahamadou) demnach mit 39.280 Erwähnungen auf dem ersten Platz. Auf Platz zwei folgt Michael (Maik, Michel etc.) mit 24.660 Nennungen, auf dem dritten Platz liegt Ahmad in unterschiedlichen Schreibeweisen (20.660). Weitere Namen auf der Liste sind Andreas, Thomas, Alexander, Daniel und Olena. Während die AfD jedoch 22 Varianzen von Mohammed anfragte, waren es bei Michael nur sechs. Laut Bild verweist die Bundesregierung zudem auf die mangelnde Aussagekraft der Liste. Sie betont demnach ausdrücklich, dass aus einem Vornamen nicht automatisch auf die Nationalität geschlossen werden kann.