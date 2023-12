Augsburg

10:04 Uhr

"Es fühlt sich unwirklich an" – das sagen Fahrgäste zum Bahnhofstunnel

Plus Nach zehn Jahren Bauzeit wurde ein neuer Abschnitt des Augsburger Hauptbahnhofs eröffnet. Es gibt viel Lob, der fehlende Tramanschluss sorgt aber auch für Kritik.

Von , Tassilo Foster Stefan Krog , Tassilo Foster

Als die Sicherheitskräfte um kurz nach 12 Uhr am Freitag den Zugang zum Bahnhofstunnel freigeben, nachdem die Prominenz dort zur Einweihung einen symbolischen Vorhang hat fallen lassen, dauert es nicht lange, bis die Unterführung voll ist. Trotz des Bahnstreiks, von dem der Regionalverkehr rund um Augsburg aber kaum betroffen ist, ist die neue Unterführung schnell gefüllt mit Reisenden und Interessierten. Nach zehn Jahren Bauzeit - davon sechs Jahre im Bereich des Personenbahnhofs - ist das obere Stockwerk des Bahnhofstunnels seit Freitag benutzbar. Erstmals sind Bahnsteige barrierefrei via Rolltreppen und Aufzügen erreichbar.

Eröffnung am Augsburger Hauptbahnhof: Viele Besucher reagieren positiv

Die Meinung der meisten Besucher: positiv. "Es ist deutlich großzügiger geworden", meint ein Ehepaar aus dem Umland. Mit 19 Metern ist die neue Unterführung dreimal so breit wie der Vorgänger, der 2017 geschlossen wurde. "Und mit dem Koffer auf den Bahnsteig zu kommen, ist weniger abenteuerlich." Wolfgang Körner lobt die bessere Zugänglichkeit. "Mobilität für Behinderte, Aufzüge, Rolltreppen - alles super. Und es schaut auch noch gut aus", so Körner. "Und auch der Zugang von Westen ist prima. Das macht alles einfacher", sagt Sabine Kaden. Auch ein Mann und eine Frau im Rollstuhl sehen sich um. "Bisher musste man eine halbe Stunde vorher vor Ort sein, wenn man als Rollstuhlfahrer auf den Bahnsteig wollte", erzählen sie. Dann ging es über den ehemaligen Posttunnel mit seinen Rampen oder über einen Lastenaufzug in Begleitung eines Bahn-Mitarbeiters zum Bahnsteig. Am Freitagmittag geht das alles ohne Begleitung und Voranmeldung per Knopfdruck am Aufzug. "Jetzt ist man da etwas spontaner", so die Frau.

