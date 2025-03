Dönerladen eröffnet an bekannter Stelle in Lechhausen

Die Örtlichkeit in der Neuburger Straße 39 ist den Menschen in Lechhausen vertraut. Hier saß früher eine Tankstelle, im Rückgebäude war eine Kfz-Werkstatt untergebracht. An der markanten Stelle, die nicht weit vom Schlössle entfernt liegt, hat jetzt ein Dönerladen neu eröffnet. Kaan‘s Kebap heißt das Geschäft.

Viele Gastrobetriebe sitzen in der Neuburger Straße

Döner gibt es in der Neuburger Straße nicht nur einmal. Gerade der Straßenzug zwischen Ulrichsbrücke und Schlössle ist eine Adresse für mehrere Lokale und Imbissläden. Am Schlössle direkt sitzt das griechische Lokal Meteora.

Kaan‘s Kebap hat losgelegt, auf der Straßenseite gegenüber endet hingegen eine Ära. Die Postbank schließt ihre Filiale. Post- und Paketdienstleistungen gibt es künftig in der Partnerfiliale der Deutschen Post. Sie ist in der Königsberger Straße 68 in Lechhausen. Eine alternative Filiale der Postbank findet sich in der Ludwigstraße 3-5 in der Innenstadt.