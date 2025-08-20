Mehr Leben in der Karolinenstraße: Im früheren Pustet-Haus hat der neue Edeka eröffnet

Hohe Gewölbedecken und Kronleuchter - alles Dinge, die man für gewöhnlich nicht in einem Lebensmittelgeschäft findet. Doch genau damit wartet der neue Edeka-Markt, der am Mittwoch in der Karolinenstraße erstmals seine Türen geöffnet hat, auf. Fast eineinhalb Jahre hat der Umbau des Geschäfts, in dem zuletzt die Buchhandlung Pustet untergebracht war, gedauert. Jetzt freut sich das Team, endlich die ersten Kunden begrüßen zu können. Und die Anwohnerinnen und Anwohner über eine neue Einkaufsmöglichkeit in der Innenstadt.

Schon vor dem eigentlichen Eingang können Kundinnen und Kunden an einer Fleisch- und Käsetheke einkaufen oder sich an einem Kaffeeautomaten selbst versorgen. Wer durch die Schranke in den Supermarkt eintritt, wird gleich von einer Sushi-Theke mit frisch zubereiteten Spezialitäten sowie dekorativ gestalteten Obst- und Gemüseständen empfangen. Der Markt sei gut aufgestellt, erklärt Jörg Hillenbrand, der die Filiale gemeinsam mit seiner Frau betreibt. „Wir mussten keinerlei Kompromisse eingehen. Von überregionalen Angeboten über lokale und regionale Produkte bis hin zu Discounter-Artikeln ist für jeden was dabei.“

Einrichtung soll Erinnerungen an „Kolonialwaren Bader“ wecken

Neben einem breiten Sortiment ist dem Ehepaar die Gestaltung des Markts wichtig gewesen. In dem historischen Gebäude wollten sie bewusst an die Tradition des früheren Geschäfts „Kolonialwaren Bader“ anknüpfen, das noch vielen Augsburgerinnen und Augsburgern in Erinnerung ist. „Uns war klar, dass wir hier keinen 08/15- Supermarkt eröffnen wollen“, so Hillenbrand. Dafür hätten alle mit angepackt: „Ohne Team geht es einfach nicht“, betont er.

Bereits am Tag der Eröffnung herrscht reger Betrieb. Viele Passantinnen und Passanten nutzen die Gelegenheit, sich einen Eindruck von dem neuen Markt zu verschaffen. Die Reaktionen fallen durchweg positiv auf. Eine Kundin freut sich über die Nähe zu ihrer Arbeitsstelle. „Dann muss ich gar nicht weitlaufen und kann mich mit Süßigkeiten versorgen“, sagt sie. Ein Mann hat sich für einen Kaffee aus dem Vollautomaten entschieden und sich damit auf eine Bank vor dem Laden gesetzt. Geschmacklich findet er ihn überzeugend. Auch eine andere Anwohnerin freut sich über die neue Einkaufsmöglichkeit, gerade wegen der breiten Auswahl an Produkten.

Icon vergrößern Von der Eröffnung der Edeka-Filiale hoffen auch andere Händler der Karolinenstraße zu profitieren. Foto: Peter Fastl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Von der Eröffnung der Edeka-Filiale hoffen auch andere Händler der Karolinenstraße zu profitieren. Foto: Peter Fastl

Doch der neue Standort ist für viele mehr als nur eine weitere Einkaufsmöglichkeit. Seit Jahren prägen Leerstände die Karolinenstraße. Zwar eröffneten hier im vergangenen Jahr ein Porzellanladen und kürzlich ein Brautmodegeschäft, zudem ist ein neues Restaurant geplant. Dennoch stehen viele Geschäfte nach wie vor leer. So auch direkt neben dem neuen Markt. Dort solle demnächst eine Kunstgalerie öffnen, erzählt Julia Hillenbrand, allerdings nur kurzfristig. Nähere Details wisse sie nicht.

Hoffnung auf eine Belebung der Augsburger Karolinenstraße

Umso größer ist die Hoffnung, dass die neue Edeka-Filiale der Straße neues Leben einhaucht und sich weitere Geschäfte hier ansiedeln. Das wünscht sich auch das Ehepaar Hillenbrand. Nach der Eröffnung ihrer Filiale in der Stettenstraße sei das gelungen und weitere Geschäfte seien gefolgt. „Wenn in einer Straße mal ein bisschen Leben und Bewegung ist, kommt vieles ins Rollen. Die Leute trauen sich dann mehr“, glaubt Jörg Hillenbrand.