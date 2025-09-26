Züge gestrichen, neue Verbindungen: Was sich für Augsburger Fahrgäste im Fernverkehr ändert

Wenn die Deutsche Bahn (DB) einen neuen Fahrplan im Fernverkehr ankündigt, kommt bei Fahrgästen schnell die Sorge vor Verschlechterungen auf. Auch diesmal hatten sich vorab die Anzeichen verdichtet, dass touristisch ausgerichtete Verbindungen über Augsburg Richtung Alpen gestrichen werden sollen. Dies hat die Deutsche Bahn am Freitag, als der neue Fernverkehrs-Fahrplan für 2026 bekanntgegeben wurde, nun auch bestätigt. Gleichzeitig erwarten Augsburger Fahrgäste ab 14. Dezember aber auch Besserungen. Ein Überblick zu Änderungen an ausgewählten Verbindungen.

Neuer Fernverkehrs-Fahrplan der Deutschen Bahn 2026: Züge über Augsburg gestrichen, aber auch neue Verbindungen

Berlin: Der neue Fahrplan sieht eine schnellere Verbindung von und nach Berlin vor. Ab Augsburg und Donauwörth fahren fünf ICE pro Tag und Richtung zukünftig rund 20 Minuten schneller direkt in die Hauptstadt und zurück.

Amsterdam: Der ICE aus München via Augsburg nach Amsterdam fährt künftig zwei Stunden früher um 14.20 Uhr ab München – was auch bedeutet, dass die Ankunftszeit in Amsterdam attraktiver wird (21.29 Uhr).

Rhein/Ruhr: Neu entsteht ein durchgehender Zweistundentakt für die besonders schnellen Direktverbindungen für München und Augsburg via Stuttgart und Frankfurt Flughafen nach/von Rhein/Ruhr. Damit wird eine Taktlücke geschlossen. Die erste Fahrt dieser Linie kommt künftig aus Köln (ab 5.25 Uhr) statt wie bisher aus Frankfurt.

Hamburg: Wie bereits zuvor bekannt geworden war, wird die bisherige Direktverbindung von Hamburg mit IC-Kurswagen ab Augsburg, einmal nach Berchtesgaden und einmal nach Oberstdorf, mit Abstellung der älteren IC-Züge nicht mehr angeboten. Die Nutzung durch Fernverkehrsreisende ist nach Angaben der Bahn „deutlich zu schwach“, um eigenständige Fahrten Hamburg–Berchtesgaden oder Hamburg–Oberstdorf, die über Augsburg laufen, anzubieten.

Österreich: Fahrgäste aus Augsburg haben in bzw. aus Richtung Österreich künftig laut Bahn drei umsteigefreie Hin- und Rückfahrten. Nähere Details dazu sind noch nicht bekannt.

Der schwäbische Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange (CSU) bezeichnet die Änderungen im Fernverkehr als „nachfrageorientierte Anpassungen“. Er begrüße insbesondere die schnellere Verbindung nach Berlin sowie den neuen, durchgehenden Zweistundentakt Richtung Rhein/Ruhr. Nur mit einem flächendeckenden und verlässlichen Fernverkehrsangebot stiegen mehr Personen in den Zug.