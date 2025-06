Neuer Firmenname in Augsburg: Aus Premium Aerotec wird Airbus

Still und leise vollzog sich der Namenswechsel des Flugzeugbauers Premium Aerotec in Airbus. Ohne großen Rummel ist die Umbenennung vollzogen worden. Der neue Name prangt nun an den Werken in Augsburg. Vor wenigen Tagen ging es spektakulärer zu, als MAN Energy Solutions sich in Everllence umbenannte - und der neue Schriftzug medienwirksam per Kran auf das Dach des Gebäudes gehoben wurde.

Ab dem 1. Juli ist der bisherige Premium-Aerotec-Standort, bislang schon eine Airbus-Tochter, offiziell ein Werk des europäischen Flugzeugbauers Airbus. Augsburg zählt zu den Pionierstandorten des industriellen Flugzeugbaus in Deutschland und wird nach 109 Jahren Flugzeugbau erstmals eine Airbus-Stadt. In der Geschichte firmierte Premium Aerotec zunächst unter Bayerische Flugzeugwerke, wurde dann zu Messerschmitt, zu Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB), Dasa, EADS und schließlich zu Premium Aerotec. Jetzt ist man Airbus.