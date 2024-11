In der Schranne am Moritzplatz hat ein neuer Kiosk eröffnet. Er nennt sich „Waltraud“, bietet Bagels an und verfolgt ein besonderes Konzept, bei dem auch an Bedürftige gedacht wird.

Andrea Wenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Moritzplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kiosk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis