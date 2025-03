BRK bietet in Augsburg erstmalig Erste-Hilfe-Kurs für die Psyche an

Einen Erste-Hilfe-Kurs haben viele Menschen schon beim Roten Kreuz gemacht. Nun wird in Augsburg erstmalig in Bayern ein Kurs mit dem Namen „Erste Hilfe für die Psyche“ angeboten. An wen richtet er sich und was wird dort vermittelt?

ULRICH FIEDLER: Wir sind sehr froh, dass wir diesen Kurs einmalig in Bayern anbieten können. Betroffenen soll mithilfe von Informationen zu Hilfsangeboten Unsicherheiten genommen werden und die Teilnehmenden werden befähigt, selbstfürsorglich und wertschätzend mit Menschen mit psychischen Erkrankungen umzugehen. So können Anzeichen von psychischen Erkrankungen frühzeitig erkannt werden und es wird ein Gefühl für Sicherheit aufgebaut, Betroffene darauf anzusprechen und Ihnen Unterstützung für eine professionelle Hilfe an die Hand zu geben.

Wieso ist für das BRK das Thema so wichtig?

ULRICH FIEDLER : Gesundheit ist ganzheitlich zu betrachten. Denn auch die Seele kann Hilfe benötigen und es ist essenziell, Aufklärung in Form einer Ersten-Hilfe für Betroffene anzubieten. Resilienz und Psychohygiene vermitteln den Teilnehmenden Kenntnisse und Werkzeuge, um selbstfürsorglich Erste Hilfe für die Psyche leisten zu können. So wird dieser Themenbereich in der heutigen Zeit immer relevanter. Durch den Druck der Gesellschaft durch Selbstoptimierung und die Anforderungen der Arbeitswelt, durch die aktuelle weltpolitische Lage und nicht zuletzt durch Corona sehen wir, wie dieser Kurs und damit die Erste-Hilfe für die Psyche mehr als überfällig ist.

Icon Vergrößern Ulrich Fiedler leitet für das BRK einen bayernweit einmaligen Kurs in "Erster Hilfe für die Psyche" Foto: BRK KV Augsburg-Stadt Icon Schließen Schließen Ulrich Fiedler leitet für das BRK einen bayernweit einmaligen Kurs in "Erster Hilfe für die Psyche" Foto: BRK KV Augsburg-Stadt

Im Kurs geht es auch darum, wie man einen Betroffenen ansprechen kann, wenn man Anzeichen einer psychischen Erkrankung erkennt. Wie kann man so etwas sensibel thematisieren?

ULRICH FIEDLER: Wir versuchen Gesprächssituationen durch Rollenspiele nachzustellen, hier werden dann beispielsweise „Angehörige“ mit „Betroffenen“ in entsprechende Situationen gebracht. So werden dann gemeinsam aufklärerisch konkrete Herangehensweisen sensibel erarbeitet. In unterschiedlichen Gesprächsformen werden so die für die Teilnehmenden relevanten Informationen vermittelt. (gau)

Ulrich Fiedler leitet den Kurs Erste Hilfe für die Psyche. Er ist seit fünf Jahren ehrenamtlich als Sanitäter beim BRK und seit mehr als drei Jahren als Ausbilder für Erste Hilfe tätig. Der nächste Kurs „Erste Hilfe für die Psyche“ findet am 8. März statt. Anmelden kann man sich für die Kurse auf der Homepage des BRK Augsburg.