Neuer Nachtclub in Augsburg: In der Fuggerstraße startet das "100 Hz"

Wo lange das Strip-Lokal "Apollo" beheimatet war, hat an diesem Wochenende ein neuer Nachtclub aufgemacht: das "100 Hz". Das "Soft Opening" geht am Samstag weiter.

Irgendwann schien das "Apollo", der kultige Stripclub in der Augsburger Fuggerstraße, aus der Zeit gefallen. Umso moderner ist dafür, was an diesem Wochenende in den unterirdischen Räumlichkeiten begonnen hat: Mit dem "100 Hz" gibt es in der Augsburger Innenstadt ab sofort eine neue Anlaufstelle für Clubgängerinnen und -gänger. Am Freitag öffnete die Disco erstmals, am Samstagabend soll das "Soft Opening" weitergehen.

Am Interieur hat sich einiges geändert. Leuchtröhren und Lichtinstallationen tauchen den Tanzbereich in schummriges Licht, die Ausstattung ist eher schlicht und steril, aber zeitlos. Vor der Tanzfläche legt ein DJ auf, die Musik bewegt sich am ersten Abend irgendwo zwischen Elektro, Techno und House. Neben einer Bar gibt es auch Sitzflächen.

Neuer Nachtclub in Augsburg: Das "100 Hz" öffnet in der Fuggerstraße

Die Location gefalle ihm "mega gut", sagt Fips, einer der Gäste zum Neustart. "Kein Schnickschnack, weder zu eng noch zu weit, guter Sound. Passt gut zur Augsburger Clubszene." Zumal das "100 Hz" mitten in der Innenstadt liege. Nach dem Auftakt am Freitag öffnet der Club auch am Samstag ab 23 Uhr. Einlass gibt es allerdings nur für jene, die auf der Gästeliste stehen, Anfragen nimmt das Team über Instagram an.