Wie muss sich Augsburg für den Klimawandel rüsten, Professor Keck?

Hitze, Trockenheit und Starkregen: Die Auswirkungen der Erderwärmung sind auch in der Region zu spüren. Ein Forscher der Uni Augsburg sagt im Podcast, was jetzt zu tun ist.

Markus Keck versucht, in die Zukunft zu schauen. Nicht nur, weil es ihm Spaß macht – auch, weil er dazu beitragen will, dass die Menschheit in 50, 100 oder 200 Jahren noch gut auf diesem Planeten leben kann. Im Podcast spricht der Professor von der Universität Augsburg darüber, wie sich der Klimawandel schon jetzt in der Region zeigt, inwiefern Wetterextreme weiter zunehmen werden und wie sich eine Stadt wie Augsburg darauf vorbereiten kann.

Podcast zum Thema Klimawandel: Was sich jetzt in Augsburg tun muss

Keck arbeitet am bundesweit einzigen Lehrstuhl für Urbane Klimaresilienz. Im 70-minütigen Gespräch spricht der 44-Jährige über Fragen, die seine Arbeit prägen. Etwa: Wie hart treffen Hitze und Starkregen die Stadt in Zukunft? Was bedeutet das für die Bewohnerinnen und Bewohner? Und wie bleibt das Leben in Ballungsräumen wie Augsburg auch in einigen Jahrzehnten lebenswert – trotz der Auswirkungen der Erderwärmung?

Markus Keck ist Professor für Urbane Klimaresilienz an der Uni Augsburg. Foto: Axel Hechelmann

Keck, der seit knapp einem Jahr in Augsburg arbeitet, spricht außerdem über seine Vision der Stadt von morgen – einen Ort mit Parks statt Plätzen, mit grünen Fassaden und vielleicht sogar mit Schweinen, Katzen und Ziegen.

Außerdem erzählt Keck, was er an Augsburg schätzt, wo er seine Freizeit verbringt und was bei ihm auf den Teller kommt.

Podcast "Augsburg, meine Stadt" bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch mit Markus Keck können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Übersicht finden Sie hier:

