In der früheren Komödie gibt es bald Pizza vom Weltmeister

Plus Nach jahrelangem Leerstand und aufwendiger Renovierung zieht wieder Leben ins Gignoux-Haus in der Augsburger Altstadt ein. Bald eröffnet dort eine besondere Pizzeria.

Von Katharina Indrich

Pizzas so luftig-leicht, dass sie einer Wolke gleichen. Die soll es schon bald in der Augsburger Altstadt geben. Im Gignoux-Haus, das in den vergangenen Jahren aufwendig saniert wurde, kehrt bis zum Ende des Jahres wieder gastronomisches Leben ein. Dort wo früher im "Al Teatro" schon italienisch gespeist wurde, wird die Pizzakette Capvin einziehen, hinter der sich der italienische Pizzaweltmeister Vincenzo Capuano verbirgt.

Neben 16 Restaurants in Italien betreibt Capvin auch zwei Pizzerien in Berlin und eine in Bielefeld. Im September soll ein weiteres Restaurant in Leipzig eröffnet werden. Die Neueröffnung im Gignoux-Haus am Vorderen Lech ist laut der Webseite des Unternehmens für den Dezember 2023 vorgesehen. Zuvor muss in den Räumen unter anderem noch der Boden verlegt werden. Wer zu den ersten Gästen in Augsburg zählen will, kann sich auf der Homepage auch schon auf die Gästeliste setzen lassen. Daneben sucht Capvin auf seiner Webseite aktuell nach Servicemitarbeitern und Pizzaiolos.

