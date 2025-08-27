Neuer „Cabresso“-Standort im Augsburger Toni-Park geplant

Der Toni-Park im Süden von Augsburg bekommt ab Sommer 2026 ein inklusives Gastronomieangebot. Die Ulrichswerkstätten, eine Einrichtung der CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH, eröffnen dort einen weiteren Standort ihres Projekts Cabresso. Es ist nach den Cafés in der Hermannstraße, am Milchberg und in der Gögginger Straße bereits der vierte Betrieb. Das neue „Cabresso im Toni-Park“ soll laut Pressemitteilung nicht nur die ansässigen Unternehmen mit Frühstücksangeboten, Mittagsgerichten und Kaffee aus eigener Röstung versorgen, sondern auch öffentlich zugänglich sein. Besonderheit des Projekts ist, dass es als Werkstatt für Menschen mit Behinderung betrieben wird.

Neues „Cabresso“ in Augsburg: Café mit Mittagstisch

Geplant ist ein Café- und Restaurantbetrieb auf rund 450 Quadratmetern mit zusätzlicher Terrasse. Neben wechselnden Mittagsmenüs und Snacks wird es Kuchen und Torten aus der hauseigenen Konditorei geben. Nach Angaben der Betreiber wird Wert auf regionale Lebensmittel und nachhaltige Ausstattung gelegt.

Der Toni-Park, ein Gewerbecampus im Augsburger Süden, war mehrere Jahre auf der Suche nach einem langfristigen Partner für die Gastronomieflächen. Die Verhandlungen hätten sich durch die Corona-Pandemie und die gestiegenen Lebensmittelpreise verzögert, heißt es. Mit der CAB Behindertenhilfe habe man nun einen Träger gefunden, der soziale Verantwortung mit gastronomischem Angebot verbinde, teilten die Verantwortlichen der Toni Immobilien GmbH mit. Die Eröffnung ist für Sommer 2026 geplant.