Neues Café in Augsburg: Cardamocca hat am Kitzenmarkt eröffnet

Das Ladencafé Kitzenmarkt in der gleichnamigen Straße nahe der Ulrichsbasilika in Augsburg war fünf Jahre lang eine beliebte Anlaufstelle für Anwohner und Berufstätige. Seit sich die beiden Betreiberinnen im Sommer zurückgezogen hatten, stand das Lokal leer – jetzt ist dort ein neues Café eingezogen: das Cardamocca.

Café Cardamocca in Augsburg: Kaffee aus aller Welt und Frühstück

Qusai Taleb und seine Frau Georgina Csaja bieten dort seit Samstag Kaffeespezialitäten aus aller Welt an, vor allem aus dem arabischen Raum, zum Beispiel Arabischen Mocca oder Salalah Kaffee, ein Getränk mit Kokos-Kardamom, zubereitet nach omanischer Art. Aber auch Espresso, Cappuccino, Matcha und Nelken Latte sowie viele Tees finden sich auf der Karte. Daneben bietet das neue Lokal eine große Frühstücksauswahl an. Auch hier gibt es arabische Spezialitäten genauso wie Klassiker, die Zutaten dafür seien überwiegend regional, so Betreiber Qusai Taleb.

Icon Vergrößern Das Cardamocca bietet mehr Sitzgelegenheiten als das Ladencafé Kitzenmarkt zuvor. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Das Cardamocca bietet mehr Sitzgelegenheiten als das Ladencafé Kitzenmarkt zuvor. Foto: Marcus Merk

Am Wochenende wird es künftig ein Frühstücksbuffet im Cardamocca geben, für 18 Euro pro Person. Hinter dem neu gebauten Tresen liegen ein paar Butterbrezen, Croissants, Kuchen, Baklava und Bulgur-Salat zum Mitnehmen bereit. Weitere Salate sowie „Tapas“, Kleinigkeiten wie gefüllte Weinblätter, finden sich auf der Karte.

Cardamocca: Das neue Café hat aktuell täglich geöffnet

„Wir müssen jetzt erst einmal ausprobieren, was besonders gefragt ist“, sagt Taleb. Deswegen seien die Öffnungszeiten auch noch nicht final festgelegt worden. „Aktuell haben wir ab 7 Uhr auf – mal sehen, ob so früh schon so viel los ist“, sagt der 27-Jährige und lacht. „Sonst können wir vielleicht auch ein bisschen länger schlafen.“ Ihm ist die Freude an seinem neuen Café anzusehen. Die kommenden Wochen dürften für das Paar aber auch herausfordernd werden, denn noch studieren Taleb und seine Frau parallel – er Mechatronik, sie Jura. „Ich bin in den letzten Zügen meiner Bachelorarbeit. Zum Glück haben wir so viel Unterstützung von unserer Familie“, sagt Taleb, der ursprünglich aus Palästina stammt. Aktuell ist das Cardamocca, das nach dem Umbau deutlich mehr Sitzplätze zur Verfügung hat als das Ladencafé zuvor, täglich geöffnet.