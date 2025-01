Neues Konzept, neue Bauwerke: Das Schulwerk hat in Kriegshaber große Pläne

Wer von der Bischof-Ulrich-Realschule aus auf das Areal auf der Rückseite blickt, sieht noch einen Bolzplatz. Das wird sich künftig ändern: Auf dem Grundstück soll nun einerseits der Bau einer Turnhalle in Angriff genommen werden. Daneben soll eine Geschäftsstelle für das Schulwerk der Diözese Augsburg neu gebaut werden. 40 Mitarbeiter sollen dort einmal Platz finden, informiert Schulwerksdirektor Peter Kosak, und auch eine neue große Mensa, die sowohl vom Personal als auch von den Schülern genutzt werden kann. Das ist noch nicht alles an Veränderung. Ab September wird an der Bischof-Ulrich-Realschule nach einem neuen Konzept unterrichtet.

