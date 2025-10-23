Neues Lokal Oki in Augsburg: „Jeder, der offen und tolerant ist, ist bei uns willkommen“

Wann in Augsburg die ersten Schwulen- und Lesben-Kneipen eröffnet haben, ist schwer zu bestimmen. Fakt ist, dass es in den 1970er-Jahren Lokale in der Stadt gab, die in der Szene einen Namen hatten. Wie in der Altstadt die „Alte Münz“ oder die bekannte Walfischklause, wo der Wirt als „Tante Frieda“ erste Travestie-Programme anbot. Auch heute noch gibt es Neueröffnungen: Anfang Oktober hat die Nachtbar Oki am Barthshof 1, nahe dem Königsplatz, ihre Pforten geöffnet.

Früher war das Oki der „Froschkönig“. Jetzt wollen Oktay Kalkan und sein Partner Daniel Wünsch der Kneipe neues Leben einhauchen. Das kleine Lokal mit der langen Theke ist gemütlich eingerichtet. Marilyn Monroe und Audrey Hepburn lächeln die Gäste von Schwarz-Weiß-Bildern an. Ein Panther- und ein FCA-Trikot zieren ebenfalls die Wände.

Augsburger Kneipenwirt Oktay Kalkan: „Liebe kennt keine Grenzen“

Oktay Kalkan wünscht sich, dass keiner Berührungsängste hat. „Liebe kennt keine Grenzen und jeder, der offen und tolerant ist und uns akzeptiert, der ist auch bei uns willkommen.“ Der 48-Jährige kennt noch die Zeiten, die für Schwule und Lesben wesentlich härter waren. Bis im Jahr 1994 gab es noch einen Paragrafen, der homosexuelle Handlungen teils unter Strafe stellte. „Früher war das alles viel schwieriger. Wir haben gekämpft für die Gerechtigkeit. Ich war einer der Ersten, der beim Christopher Street Day in der Stadt mitgelaufen ist.“ Oktay Kalkan ist kein Unbekannter.

Oki's Bar ist seit Anfang Oktober in der ehemaligen Kneipe Froschkönig am Barthshof nahe dem Königsplatz zu finden. Foto: Peter Fastl

1996 hat er als damals 18-Jähriger das Hofgartenstüberl eröffnet und galt als jüngster Wirt in Augsburg. In der Zwischenzeit hat Kalkan etliche Lokale geführt. Immer zusammen mit Daniel Wünsch, mit dem er jetzt seit über 26 Jahren zusammen ist. Sie betrieben das Ok-kult, den Strandkorb, sogar eine Kleingartenanlage in Oberhausen oder auch die Diskothek "Fegefeuer", ebenfalls ein Treffpunkt für Schwule und Lesben.

Wirt in Augsburg „aus ganzem Herzen“

Hinter der Theke steht Kalkan jetzt nur am Donnerstag, Freitag und Samstag. Von 19 Uhr bis 1 Uhr nachts ist dann geöffnet. Seit zwei Jahren arbeitet er zusätzlich als Gebietsleiter bei einem Spielhallenbetreiber. Ein Job, den er gerne macht: „Das ist ein Familienbetrieb, in dem ich mich sehr wohlfühle. Meine Chefs haben mich auch unterstützt bei der Rückkehr in die Selbstständigkeit. Das bedeutet mir sehr viel.“

Zurück zum Oki - so lautet übrigens auch der Spitzname von Oktay Kalkan. Dort gibt es einen Dartautomat, Spielautomaten und eine Theke mit ausgewählten Getränken. Die Preise sind fair. Eine Weinschorle (0,5l) für 6,50 Euro oder ein Weißbier für 4,70 Euro. Dazu auch fruchtige Cocktails, wie Erdbeer-Caipirinha oder Maracuja-Caipirinha. „Viele meiner Gäste kenne ich seit meiner Jugend. Und heute kommen sogar schon die Kinder von den ehemaligen Gästen zu mir. Das ist für mich etwas Besonderes“, meint Kalkan etwas stolz. Wirt will er noch lange sein: „Das mache ich aus ganzem Herzen – seit 30 Jahren.“