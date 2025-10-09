„Nicht typisch“: In diesem neuen Augsburger Lokal trifft indische Küche auf elegantes Ambiente

In die Räume des früheren italienischen Lokals „La Tavernetta“ in der Augsburger Ludwigstraße ist neues Leben eingezogen. Seit Anfang Oktober führen die Geschwister Karan und Karina Kumar dort das Restaurant „Tandooré“.

Seit Mai wurde umgebaut, das zweistöckige Lokal neu gestaltet. Heute dominieren dunkle Töne und dezente Eleganz: dunkelgraue Samtstühle, schwarze Tische, graues Geschirr, goldumrandete Spiegel und kleine Lampen, die warmes Licht auf die Tische werfen. Der Tresen in dunkler Marmoroptik fügt sich harmonisch in das Konzept. „Wir wollten kein typisches indisches Restaurant schaffen“, sagt der 24-jährige Karan Kumar. „Unser Ziel ist, etwas Besonderes zu bieten – ein Erlebnis. Das muss man heutzutage als Gastronom auch. Das erwarten die Leute.“

„Tandooré“ in Augsburg: Butter Chicken und Naan mit Trüffel

Gemeinsam mit seiner zwei Jahre jüngeren Schwester Karina führt er das neue Lokal in der Innenstadt. Die beiden stammen aus einer Gastronomen-Familie mit indischen Wurzeln: Die Kumars betreiben in Gersthofen das indische Restaurant „Flames and Flavours“ sowie zwei Pizza-Lieferdienste in Gersthofen und Augsburg.

Das „Tandooré“ bietet innen Platz für rund 65 Gäste, dazu kommen etwa 40 Plätze im Außenbereich entlang der Straße und in der angrenzenden Passage. Kulinarisch setzt das Restaurant auf indische Küche mit europäischen Einflüssen. Klassiker wie Butter Chicken oder verschiedene Currys stehen ebenso auf der Karte wie modern interpretierte Gerichte – etwa ein Trüffel-Parmesan-Naan oder indisch inspirierte Burger. Einer davon: ein Hähnchen-Burger im Brioche Bun mit Mayonnaise und hausgemachter Curry-Sauce, serviert mit Masala-Pommes, gewürzt mit einer hauseigenen indischen Gewürzmischung.

Icon vergrößern Das „Tandooré“ in der Ludwigstraße ist nicht nur Restaurant, sondern auch Bar. Foto: Annette Zoepf Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das „Tandooré“ in der Ludwigstraße ist nicht nur Restaurant, sondern auch Bar. Foto: Annette Zoepf

Der Name „Tandooré“ verweist auf den traditionellen indischen Lehmofen „Tandoor“, aus dem viele Gerichte stammen. Gäste können den Schärfegrad ihrer Speisen selbst bestimmen.

Das „Tandooré“ in Augsburg ist nicht nur Restaurant, sondern auch Bar

Auch die Bar soll eine wichtige Rolle spielen: Champagner und eine internationale Weinauswahl – geliefert vom Weingroßhändler Aman und Merkle – ergänzen das kulinarische Angebot. Auf der Speisekarte steht programmatisch: „Wo Genuss und Eleganz aufeinandertreffen.“

Das Restaurant „Tandooré“ ist in der Ludwigstraße 13 zu finden und hat täglich von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 22.30 Uhr geöffnet.