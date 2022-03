Nach Henry's und Testzentrum kommt König von Flandern in das Capitol

Plus Die Seferi-Brüder eröffnen Anfang April ein Lokal am Augsburger Moritzplatz mit bekanntem Namen und Konzept. Das ist bereits bekannt.

Das Schild hängt bereits und hat damit das Geheimnis von Fatmir Seferi und seinem Bruder und Geschäftspartner Faton gelüftet: Das Henry´s im Capitol hatten sie geschlossen und das Küchenmobiliar versteigert. Zwischenzeitlich hatten sie dort eine Corona-Schnelltestzentrum eröffnet. Doch ab der ersten Aprilwoche gibt es in der Gastronomie am Moritzplatz wieder Speisen und Getränke: Dann eröffnen sie dort den neuen König von Flandern.