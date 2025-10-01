Neues Restaurant mit japanischer Fusionsküche: Das TT Izakaya setzt auf Tapas 

In der Alfred-Nobel-Straße in Kriegshaber hat seit Mitte September das neue japanische Restaurant TT Izakaya geöffnet. Die Inhaber Theresa und Trung Nguyen wollten sich langsam herantasten, bevor im Oktober das Grand Opening ansteht. In der Gastronomie bringt Trung Nguyen aber schon reichlich Erfahrung mit: In Karlsruhe betreibt er seit drei Jahren das Restaurant Izakaya. „Izakaya steht für eine Art Kneipe, in der man Tapas isst und Sake trinkt”, erklärt Theresa Nguyen. Neben Sushi und warmen Gerichten werden unterschiedliche Tapas angeboten.

Dabei vereinen diese kleinen Gerichte verschiedene Küchentraditionen: Mexikanische Gerichte bekommen beispielsweise einen japanischen Hauch. Im Allgemeinen setze man auf eine Kombination aus fein angerichteten Speisen und zugänglichen Preisen. Die Raumausstattung unterstreicht die edlere Atmosphäre – auf 900 Quadratmetern bietet TT Izakaya einen Wintergarten, eine Terrasse sowie separate Bereiche für Tagungen und Kochkurse.

Japanisches Restaurant in Augsburg: Das TT Izakaya will auch Kochkurse anbieten

„Wir möchten in Zukunft sowohl interne als auch externe Kochkurse anbieten“, sagt Theresa Nguyen. Zunächst konzentriere sich das Ehepaar jedoch auf die kommenden Wochen und mögliche Anpassungen an Speisekarten & Co. Dabei hätten sie bereits beobachtet, dass sich die Vorlieben der Augsburger Gäste von denen in Karlsruhe unterscheiden: Während dort vor allem Sushi gefragt sei, würden die Augsburger eher auf Tapas und warme Gerichte setzen.

Groß und edel: So sieht es im Lokal TT Izakaya in Kriegshaber aus. Foto: Marcus Merk