Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Neues Römer-Viertel in Augsburg: 670 Wohnungen geplant

Augsburg

Mehr als 600 neue Wohnungen geplant: Augsburg bekommt ein Römer-Viertel

Auf dem ehemaligen Zeuna-Stärker-Areal in Augsburg sollen Wohnungen entstehen. Die Straßennamen sollen einen Bezug zur römischen Geschichte des Geländes haben.
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Zeuna-Stärker-Areal in Oberhausen werden die Straßennamen einen römischen Bezug haben.
    Auf dem Zeuna-Stärker-Areal in Oberhausen werden die Straßennamen einen römischen Bezug haben. Foto: Ulrich Wagner

    Die Straßen im Wohngebiet, das auf dem ehemaligen Zeuna-Stärker-Areal in Oberhausen geplant ist, werden römische Namen tragen. Damit soll an die römische Siedlungsvergangenheit und die archäologischen Funde auf dem Areal erinnert werden. Unter anderem fanden die Archäologen vor einigen Jahren einen Schatz aus 5600 Silbermünzen im Kies eines alten Wertacharms (wir berichteten). Entsprechend gibt es dort einen Silberschatzweg.

    Auch eine Liccastraße (lateinischer Name für Lech) und eine Virdostraße (für Wertach) sind vorgesehen. Man habe bei den Straßennamen auf eine praktikable Schreibweise und Aussprache geachtet, so die Stadt. Auf dem Areal gibt es Baurecht für 670 Wohnungen. Unter anderem wird der staatliche Bauträger Bayernheim dort einsteigen. Genaue Zeitpläne sind bislang nicht bekannt. (skro)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden