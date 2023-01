Neujahr

12:01 Uhr

So feierte Augsburg in der Silvesternacht - ein Rundgang

Plus Die Maximilianstraße ist nicht die große Partymeile zum Jahreswechsel. Geboten ist dennoch einiges. Theaterbesucher ärgern sich über Böller.

Von Michael Hörmann

Silvester ist für viele Menschen immer ein besonderer Tag. Man trifft sich, um gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen. So war es auch in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Auflagen schränkten das Vergnügen zuletzt ein, zum Jahreswechsel 2020/2021 galt sogar eine Ausgangssperre ab 21 Uhr. In diesem Jahr durften sich die Menschen wieder frei bewegen. Gegenüber früheren Jahren gab es jedoch eine gravierende Änderung: Die Maximilianstraße war an Silvester längst nicht mehr die große Partymeile, an der sich weit mehr als 1000 Menschen gleichzeitig um Mitternacht aufhalten.

