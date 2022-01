Corona aktuell: Inzidenz in Augsburg steigt auf 283,3

Das ist ja noch nicht einmal alles. Auch wenn man das Glück haben sollte in den nächsten Monaten nicht betroffen zu sein und niemanden hat den man gerne hat, der alt ist oder irgendwie geschwächt . . . Szenario: es ist Ende Mai, die Intensivbetten sind voll. Es haben aber weiterhin Menschen Herzinfarkte, Autounfälle, Influenza, Krebs und so weiter. Ein Großteil dieser Menschen, auch wenn sie mit Coronavirus gar nichts am Hut haben, wird aus dem einfachen Grund sterben, dass es keinen Platz für ihn km Krankenhaus gibt. 300 Kilometer von uns entfernt karrt das Militär bergeweise Leichen in die Verbrennungsanlagen und hier machen Leute Grillparties und reden von Panikmache als wäre nichts. Da muss man sich schon fragen was läuft bei denen schief? Diese Regionen in denen es so zugeht aktuell sind uns näher als Köln oder Hamburg.

