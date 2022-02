Corona in Augsburg: Über 1100 Neuinfektionen, Inzidenz sinkt unter 2000

Ich gebe zu ich habe noch vor Wochen auch gedacht, es ist und wird nicht so schlimm werden und vieles ist Panikmache!



Ich bin nach wie vor der letzte der Panik hat, macht und verbreitet:

ABER:



Warum verdammt noch mal fällt es einem gewissen %-Teil so schwer sich an die Regeln zu halten?



Mich kotzt es mittlerweile an, dass, wie auch hier im Forum, es immer noch einige gibt, die den Sinn und die Lage nicht verstanden haben. Es geht nicht um Sie Herr Peter G., Armin W. etc., es geht um die Allgemenheit und die Tatsache, das wir und auch die Wissenschaftler jeden Tag (leider) dazulernen müssen und mittlerweile klar ist, dass das Virus sich wesentlich schneller, einfacher und und massiver ausbreitet als die Influenza.

Das Problem ist, dass der Gemeinschaftssinn in diesem Land zum großen Teil verloren gegangen ist, bei Ihnen ja offensichtich auch:

Was ist Ihr Problem, sich einfach an die Regel zu halten, und wenn ich nicht weiß über was ich rede und kein Plan habe, einfach die Klappe zu halten?????



Ich zähle die Maßnahmen, die Weger der Verbreitung des Viruses etc. sicher nicht nochmals auf hier, das kann jeder, sofern er es überhaupt geistig versteht, lesen kann und will ..... Nachlesen!!!

Also schaltet doch mal das Hirn ein und denkt mal an Eure Gemeinschaft und diejenigen die jetzt gefordert sind und alles dafür tun, dass wir nicht die Verhältnisse wie in Italien bekommen!



Auch von mir noch eine Statistik und Rechaufgabe:



10 Jugendliche treffen sich (wie vorgerstern in Göggingen) auf dem Bolzplatz - angenommen einer davon ist infiziert und steckt den Rest an (Beispiel: Ischgl. das Epizentrum des Viruses in Tirol- nachlesen!)

Die anderen 9 tragen das Virus mit nach Hause und stecken den Rest der Familie an

Die Familie bestehend aus 4 Menschen, weiß es im ersten Moment gar nicht und geht weiter einkaufen, im Park spielen, bis 15 Uhr ins Kaffee und so weiter und so weiter ....

Jeder infizierte und vor allem unendeckt infizierte hat ein immensens Potential seine Mitmenschen anzustecken, wenn soziale Kontakte nicht unterbunden werden!!!!



NA klingelt´s?

I hope so



in diesem Sinne bleiben Sie gesund und werden Sie vernünftig.



ES GEHT UNS ALLE AN!!!!

