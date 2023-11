Newspodcast

Bayern streicht Asylbewerbern Bargeld +++ Drastischer Personalmangel in Kitas +++ Christkindlesmarkt: Das ändert sich

Von Greta Prünster Artikel anhören Shape

Der Personalmangel bringt viele Kitas ans Limit. Wie akut das Problem ist, besprechen wir in dieser Folge. Außerdem gibt es News zur Bezahlkarte für Asylbewerber, die Bayern bald einführen will. Und wir fragen uns, was in diesem Jahr neu sein wird auf dem Augsburger Christkindlesmarkt.

Themen folgen