Newspodcast

Reichsbürger-Razzia in Kempten +++ Modular-Festival wird kleiner

Von Moritz Weiberg Artikel anhören Shape

Die Reichsbürger*innen-Szene ist in Bayern besonders stark. Gestern gab es eine Razzia gegen eine Reichsbürger*innen-Gruppe, auch in Bayern, auch in unserer Region. Und diese Gruppe wollte die deutschen Behörden destabilisieren. Und das Modular-Festival findet 2024 statt- aber mit einigen Änderungen. Welche das sind, erfahrt ihr in dieser Folge.

Themen folgen