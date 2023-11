Newspodcast

Augsburger Christkindlesmarkt eröffnet heute +++ Stadt will Drogenszene in Oberhausen verlagern

Von Moritz Weiberg

Wir bringen euch heute in Weihnachtsstimmung, denn der Augsburger Christkindlesmarkt eröffnet heute. Und die Stadt will die Drogenszene am Bahnhof in Oberhausen besser in den Griff bekommen. Mehr dazu in dieser Folge.

