Newspodcast

Harte Strafe für Böllerwerfer bei FCA-Spiel erwartet +++ Wie Augsburger Lokale gegen schlechte Bewertungen vorgehen

Von Greta Prünster Artikel anhören Shape

Stellt euch vor, ihr bewertet ein Restaurant online, doch einige Zeit später wird die Bewertung gelöscht und euch flattert eine Beschwerde ins Haus. In Augsburg hat es mehrere solche Fälle gegeben - was dahintersteckt, verrät Reporter Max Kramer in dieser Folge.

Themen folgen