Möglicher sexueller Übergriff auf dem Plärrer +++ Schäden durch Unwetter weiter unklar

Am Freitag ging der Augsburger Herbstplärrer los, und gleich am zweiten Tag gab es die erste Anzeige wegen sexueller Belästigung. Und die Unwetter beschäftigen Augsburg und die Region weiter. Mehr dazu in dieser Folge.

