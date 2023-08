Newspodcast

Flugblatt-Affäre: Das ist der Stand in der Causa Aiwanger

Von Moritz Weiberg

Erstmal soll Hubert Aiwanger Wirtschaftsminister in Bayern bleiben. Trotz der Vorwürfe, ein antisemitisches Flugblatt verbreitet zu haben. Aber Ministerpräsident Markus Söder will von Aiwanger 25 Antworten zu diesem Flugblatt. Mehr dazu in dieser Folge.

