Die extrem rechte AfD ist in Augsburg-Oberhausen stärkste Kraft +++ Jüdisches Museum in Augsburg schließt vorerst

Von Moritz Weiberg

In dieser Folge geht es um die Nachwirkung der bayerischen Landtagswahl. Wie hat Augsburg gewählt? Alles dazu in dieser Folge. Und: Das Jüdische Museum in Augsburg schließt vorerst wegen des Großangriffs der Hamas auf Israel.

