Triple für den FCA? +++ Knapper Wohnraum in Augsburg

Zweimal in Serie besiegte der FC Augsburg den Meister FC Bayern in den letzten beiden Bundesligaheimspielen. Am Samstag ging es für den FCA also sozusagen um das Triple. Außerdem: Die Zahl der Sozialwohnungen in Augsburg wird sinken – die Baustellen steigen hingegen.

