Newspodcast

Unwetterschäden in Bayern kosten über zwei Milliarden Euro +++ Augsburg führt in Glücksumfrage

Von Lena Bammert

Der heutige Nachrichtenwecker zeigt die Gegensätze des Lebens: Die Unwetterschäden in Bayern steigen an, dafür kehrt der Wasserspielplatz auf den Augsburger Rathausplatz zurück. Das Aus für Karstadt ist wohl fix, dafür führt Augsburg in einer Glücksumfrage.

