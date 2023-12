Newspodcast

Was bedeutet das Gender-Verbot in Bayern? +++ Immer mehr Mülltonnen werden angezündet

Von Moritz Weiberg Artikel anhören Shape

Laut Markus Söder hat Gendern bald keinen Platz mehr in Bayerns Schulen und der Verwaltung – warum will Söder das Gendern verbieten? Und in Augsburg werden immer mehr Mülltonnen angezündet – und die Polizei weiß nicht warum oder von wem. Mehr dazu in dieser Folge.

Themen folgen