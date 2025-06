Nicht angeschnallt: Mann trotz Fahrverbots am Steuer erwischt

Ein Autofahrer war am Sonntagvormittag trotz Fahrverbots mit dem Auto in der Hirblinger Straße in Oberhausen unterwegs und in eine Polizeikontrolle geraten. Die Polizei war wegen etwas anderem auf ihn aufmerksam geworden.

Gegen 10 Uhr überprüfte eine Polizeistreife den Mann, weil er nicht angeschnallt war. Die Beamten stellten dabei fest, dass gegen den 32-Jährigen Mann ein Fahrverbot vorlag. Die Beamten unterbanden seine Weiterfahrt. Nun wird wegen Fahrens trotz Fahrverbots gegen ihn ermittelt. (ina)