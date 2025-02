„Nicht die Mutter aller Probleme“: Was Augsburger Flüchtlingshelfer zur Migrationsdebatte sagen

Das Thema Migration und Flucht dominiert den Bundestagswahlkampf. Es geht unter anderem um höhere Abschiebungszahlen und weniger Familiennachzug. Das versetzt auch viele Menschen mit Fluchthintergrund in Unruhe, die in Augsburg leben, berichtet Simon Oschwald, Leiter des Fachbereichs Migration der Diakonie Augsburg. Er wünscht sich eine differenzierte Betrachtung und sagt: „Migration ist nicht die Mutter aller Probleme.“ Die Geschäftsführer des Integrationszentrums Tür an Tür müssen immer wieder auf Richtungswechsel in der Politik reagieren: Gekürzte Bundesmittel für Integrationskurse führen aktuell bei Tür an Tür zu einem Aufnahmestopp bei den Sprachkursen.

Miriam Zissler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Migrationsdebatte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis