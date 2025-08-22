Icon Menü
Nicht nur Kinder-Impfungen wie Masern: Zunehmende Impfskepsis besorgt Ärzte in Augsburg

Augsburg

„Setzen Kinder schwersten Krankheiten aus“: Impfskepsis besorgt Augsburger Ärzte

Impfskepsis nimmt zu. Auch in Augsburg sind manche Kinder nicht einmal gegen Masern geschützt, teils greift das Gesundheitsamt ein. Was die Entwicklung mit Corona zu tun hat.
Von Max Kramer
    
    
    
    Seit 2020 gilt in Deutschland eine einrichtungsbezogene Masern-Impfpflicht. Daran halten sich in Augsburg aber nicht alle Eltern.
    Seit 2020 gilt in Deutschland eine einrichtungsbezogene Masern-Impfpflicht. Daran halten sich in Augsburg aber nicht alle Eltern. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Es ist eine kompakte Nachricht, die eine Augsburger Kinderarzt-Praxis Anfang August an Eltern verschickt. Kürzlich, heißt es dort, sei ein zehn Monate altes Baby in die Notaufnahme der Uniklinik gekommen. Man habe dort „gesichert Masern festgestellt“, das Kind sei ansteckend gewesen. Die Praxis verbindet diese Info mit einem Appell: Kinder ab neun Monaten könnten zeitnah gegen Masern geimpft werden – dafür bitte man Eltern, sich „kurzfristig zu melden“. Diese Eindringlichkeit hat guten Grund. Ärzte sind zunehmend besorgt – auch, weil Impfskepsis zunimmt.

