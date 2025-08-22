„Setzen Kinder schwersten Krankheiten aus“: Impfskepsis besorgt Augsburger Ärzte

Es ist eine kompakte Nachricht, die eine Augsburger Kinderarzt-Praxis Anfang August an Eltern verschickt. Kürzlich, heißt es dort, sei ein zehn Monate altes Baby in die Notaufnahme der Uniklinik gekommen. Man habe dort „gesichert Masern festgestellt“, das Kind sei ansteckend gewesen. Die Praxis verbindet diese Info mit einem Appell: Kinder ab neun Monaten könnten zeitnah gegen Masern geimpft werden – dafür bitte man Eltern, sich „kurzfristig zu melden“. Diese Eindringlichkeit hat guten Grund. Ärzte sind zunehmend besorgt – auch, weil Impfskepsis zunimmt.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Coronavirus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis