Niedrigere „Gastrosteuer“: Profitiert der Augsburger Restaurantbesucher davon?

Die neue Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie ab Januar 2026 versprochen. Der Satz sinkt dann von 19 auf sieben Prozent. Das soll die Gastronomen entlasten und die Wirtschaft ankurbeln. Dazu müsste die Steuersenkung aber auch - zumindest in Teilen - beim Restaurant-Gast ankommen, sagen Skeptiker. Nur bei sinkenden Preisen könnten sich auch Familien oder Geringverdiener wieder einen Restaurantbesuch leisten und den Umsatz in Schwung bringen. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) hat jedoch erhebliche Zweifel, dass Schnitzel und Co. wieder billiger werden. Augsburgs NGG-Chefin Laura Schimmel ist stattdessen sicher, dass die 670 Gastro-Betriebe der Stadt „viele fadenscheinige“ Gründe finden werden, warum sie die Steuersenkung weder an die Kunden noch an das Personal weitergeben können.

Der Schwabenteller für 19,90 oder das panierte Schnitzel für über 17 Euro: Die Preise in Augsburgs Restaurants steigen seit Jahren kontinuierlich. Für viele ist der Restaurantbesuch nur noch selten erschwinglich. Andere sehen nicht ein, viel Geld für ein Schnitzel auszugeben, das man zu Hause für einen Bruchteil der Kosten servieren kann. Auf der anderen Seite ächzen die Gastronomen unter sinkenden Umsätzen und gleichzeitig steigenden Kosten.

Branchensprecherin rechnet mit Wirtshaussterben, sollte sich nichts ändern

Der aktuelle Datev Mittelstandsindex zeigt, dass sich die sonst übliche Sommerbelebung in der Gastronomie bislang kaum in Zahlen zeigt. Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, beschrieb zuletzt in einem Interview mit unserer Redaktion, wie ernst die Lage der Hotel- und Gaststättenbranche sei. „Wirtshäuser kämpfen ums Überleben.“ Würde sich die aktuelle Entwicklung weiter fortsetzen, seien rund 50 Prozent der Wirtshäuser bald nicht mehr existent. Bereits im vergangenen Jahr sei die Anzahl der Pleiten in der Gastronomie deutlich stärker gestiegen als in der gesamten Wirtschaft. Ist die Lage in Augsburg ähnlich dramatisch?

Alexander Zarzitzky ist Rechtsanwalt und Partner bei Anchor Rechtsanwälte, einer bundesweit tätigen Kanzlei für Restrukturierung und Insolvenzverwaltung mit einer Niederlassung in Augsburg. „Wir können weder in Augsburg noch bundesweit einen übermäßigen Anstieg an Insolvenzen in der Gastronomie feststellen“, sagt er. Allerdings, ergänzt der Experte, könne er nicht einschätzen, wie viele Betriebe aufgeben, bevor es überhaupt zu einem Insolvenzverfahren kommt. Vielfach seien Gastronomiebetriebe inhabergeführt. „Hier wird in der Regel der Betrieb schon aufgegeben, bevor rechtlich ein Insolvenzgrund vorliegt, um nicht mit dem eigenen Vermögen zu haften.“

Augsburger Wirte-Sprecher: Steuersenkung gleicht lediglich Preissteigerungen aus

In den von ihm und seinen Kollegen begleiteten Verfahren gehe es um unterschiedliche Problemstellungen – etwa veraltete Konzepte, die beim Kunden nicht mehr ankommen. Häufig spielten aber auch stark gestiegene Kosten für Waren, Energie und Personal eine Rolle oder ein Personalmangel, der sich negativ auf die Öffnungszeiten und damit auf den Umsatz auswirke.

Theodor Gandenheimer kann dies nachvollziehen. Er vertritt Augsburgs Hoteliers und Gastronomen. Die geplante Steuererleichterung für die Branche gleiche lediglich die teils im zweistelligen Prozent-Bereich gestiegenen Kosten aus. Auch die Anhebung des Mindestlohns werde sich aus seiner Sicht für den ein oder anderen Gastronomen bemerkbar machen. „Sie müssen dann ja alle Gehälter auf den Prüfstand stellen, um die Verhältnismäßigkeit zu wahren“, so Gandenheimer. Viele Augsburger Betriebe könnten es sich schlicht nicht leisten, die Steuersenkung an die Kundschaft weiterzugeben, wollten sie weiter existieren.

Augsburger Gewerkschafterin findet Argumente der Gastro-Branche nicht überzeugend

Für die Augsburger Gewerkschafts-Chefin der NGG, Laura Schimmel, sind das keine überzeugenden Argumente. „Hohe Energiekosten“ seien das „Standard-Totschlag-Argument“ der Branche - ebenso wie die Lohnkosten und die Anhebung des Mindestlohns zum 1. Januar auf dann 13,90 Euro. „Das ist aber gerade einmal die Hälfte von dem, was ein Wirt schon an einem einzigen Schnitzel durch die Steuersenkung zusätzlich verdient“, so die Gewerkschafterin.

Sie glaubt stattdessen nicht an Preissenkungen auf der Speisekarte, sondern einen, aus Gewerkschaftssicht, „100-Prozent-Mitnahmeeffekt“ für Augsburgs Wirte. Restaurantbesucher fordert sie daher auf, sich die Preise für bestimmte Speisen und Getränke zu notieren und ab Januar zu vergleichen. Sollte sich zeigen, dass sich nichts verändert hat, könne man beim Wirt gezielt nachfragen, wofür die Mittel aus der Steuersenkung eingesetzt werden.