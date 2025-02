Nigerianische Mafia: Augsburger soll in massive Straftaten verwickelt sein

Es gibt ein Foto im Internet, das Mitglieder eines nigerianischen Vereins als Wohltäter in der Region Augsburg zeigt. Sie überreichen einen überdimensionierten, symbolischen Scheck an eine Einrichtung, die kranke Kinder unterstützt; deren Vorsitzende lächelt freundlich über die 500 Euro, alles wirkt harmlos und normal. Warum sollte sich ein Kulturverein nicht auch karikativ engagieren? Wenn man den Beamten des Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft folgt, dann war die soziale Orientierung allerdings nur vorgeschoben, ein Feigenblatt für mafiöse Kriminalität. Im April 2024 rückten die Ermittler aus und klopften im Freistaat an eine Menge Türen, darunter bei Mitgliedern des nigerianischen Vereins. Inzwischen liegt eine Anklage vor. Einer der Hauptverdächtigen: ein Mann aus Augsburg.

