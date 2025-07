Sprinterin Nina Bauch startet durch

Allein der Blick in die Liste der persönlichen Bestleistungen genügt: Nina Bauch befindet sich derzeit in der Form ihres Lebens. Über 100 Meter, 200 Meter und mit der Staffel hat die Sprinterin der LG Augsburg in den vergangenen Wochen ihre bislang schnellsten Zeiten aufgestellt. Sie lacht, ehe sie sagt: „Momentan passt einfach alles.“ Bauch, inzwischen 25 Jahre alt, wundert sich mitunter selbst über den rasanten Fortschritt auf der Tartanbahn. Erst vor einem knappen Jahr hat sie sich dazu entschieden, sich in der Freizeit umzustrukturieren. Wie in ihrer Jugend nimmt nun erneut die Leichtathletik viel Raum ein. Freunde und Familie müssen sich teils hinten anstellen. Bis zu sechsmal pro Woche trainiert Bauch. Und das mit Erfolg.

Bei den Bayerischen Meisterschaften in Hösbach stellte sie jüngst einen neuen Schwäbischen Rekord über 100 Meter auf, den bislang die spätere Europameisterin Verena Sailer gehalten hatte. Zu Sailers schnellsten Zeiten fehlen Bauch noch vier Zehntel, doch die 11,51 Sekunden, die sie im Landesfinale lief, lassen sie immer noch lächeln. „Für mich fühlte sich das alles total surreal an. Als ich diese Zeit gesehen habe, habe ich mich natürlich riesig gefreut.“ Nicht nur über 100 Meter gewann die Haunstetterin, auch über 200 Meter lief sie als erste über die Ziellinie. Ausdruck der blendenden Form, in der sich die Sprinterin derzeit befindet.

NIna Bauch und Johanna Konrad erleben eine Premiere

Nach den Deutschen Meisterschaften in der Halle hat sich Bauch nun auch erstmals als Einzelstarterin im Freien qualifiziert. Für die Indoor-Wettkämpfe in Dortmund hatte sie sich erst kurzfristig qualifiziert, obendrein hatte sie im Vorfeld gekränkelt und konnte daher nicht topfit an den Start gehen. An ihr Leistungslimit reichte sie nicht heran, letztlich verlief die Meisterschaft enttäuschend.

An die nationalen Titelkämpfe in Dresden, die am Wochenende in die „Finals“ verschiedener Sportarten eingebettet sind, geht Bauch bedeutend zuversichtlicher heran. ARD und ZDF übertragen die Titelkämpfe live, das öffentliche Interesse ist hoch. In den Meldelisten finden sich unter anderem Ausnahmesportlerinnen wie Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper oder Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo. „Allein, dass ich teilnehmen kann, ist für mich ein Grund zur Freude. Das ist mega“, betont Bauch. Nur dabei sein, möchte sie aber auch nicht. „Weil ich gesund bin, glaube ich schon, dass ich Chancen habe.“

Icon vergrößern Dreispringerin Johanna Konrad nimmt erstmals an Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik teil. Foto: Claus Habermann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dreispringerin Johanna Konrad nimmt erstmals an Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik teil. Foto: Claus Habermann

An einer konkreten Platzierung möchte Bayerns schnellste Frau ihre Erwartungen nicht festmachen, Ziele verfolgt sie dennoch: Über 100 Meter möchte sie am Samstag ins Halbfinale kommen; auf einen Finalplatz spekuliert sie am Sonntag über 200 Meter. Wenngleich es schwer vorherzusagen sei, ob jede Teilnehmerin am zweiten Wettkampftag ihre beste Leistung bringen könne, so Bauch. Ihre Familie und Freunde werden mit dabei sein und sie anfeuern. Ihr Motto: „Verletzungsfrei bleiben und Spaß haben.“

LG Augsburg mit der 4x100 Meter-Staffel dabei

Neben Bauch sind noch weitere Teammitglieder der LG Augsburg in Dresden dabei. Eine Premiere erlebt nicht nur Bauch als Einzelstarterin. Erstmals wird Johanna Konrad am Dreisprung-Wettbewerb der Frauen teilnehmen. Bislang hatte sich die Adelzhauserin (Kreis Aichach-Friedberg) für nationale Nachwuchsmeisterschaften qualifiziert, diesmal misst sie sich mit Deutschlands Besten. An den Start gehen zudem Sonja Keil (400 Meter), die trotz ihres gehobenen Leichtathletikalters weiterhin bemerkenswerte Zeiten läuft, und die 4x100-Meter-Staffel mit Bauch, Katharina Vogl, Ella Schmucker und Franziska Aderbauer. Dauergast über 100 Meter ist bei deutschen Titelkämpfen der Augsburger Aleksandar Askovic, der für die LG Stadtwerke München an den Start gehen wird und 2023 über 60 Meter Deutscher Hallenmeister war.