Noble Villen, gemütliche Häuser: So kommt man an ein Einfamilienhaus im Spickel

Augsburg

Exklusive Villen, urige Häuser: Das empfehlen Experten, um an ein Haus im Spickel zu kommen

Kaum ein Augsburger Stadtteil ist auf dem Immobilienmarkt so beliebt wie der Spickel. Doch es sind nur wenige Häuser verfügbar. Erfahrene Makler geben Tipps.
Von Jonas Klimm
    Der Spickel gilt als exklusive Wohngegend in Augsburg.
    Der Spickel gilt als exklusive Wohngegend in Augsburg. Foto: Peter Fastl

    Im Schatten des Augsburger Stadtwalds liegt die Carron-du-Val-Straße. Hier reiht sich rechtsseitig eine exklusive Villa an die andere. Die umliegenden Straßen zieren urige Einfamilienhäuser. Dieser Teil des Stadtteils Spickel gilt als einer der beliebtesten in ganz Augsburg. An ein Haus zu kommen: nahezu unmöglich. „Hier ist für viele die Welt noch in Ordnung“, sagt Gabriele Gräff, Geschäftsstelleninhaberin bei Von Poll Immobilien. Kaufangebote sind rar gesät und für die meisten Interessenten unerschwinglich. Wie man seine Chancen dennoch steigert, erklären Experten.

