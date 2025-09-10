Augsburg Exklusive Villen, urige Häuser: Das empfehlen Experten, um an ein Haus im Spickel zu kommen

Kaum ein Augsburger Stadtteil ist auf dem Immobilienmarkt so beliebt wie der Spickel. Doch es sind nur wenige Häuser verfügbar. Erfahrene Makler geben Tipps.