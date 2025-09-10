Exklusive Villen, urige Häuser: Das empfehlen Experten, um an ein Haus im Spickel zu kommen

Im Schatten des Augsburger Stadtwalds liegt die Carron-du-Val-Straße. Hier reiht sich rechtsseitig eine exklusive Villa an die andere. Die umliegenden Straßen zieren urige Einfamilienhäuser. Dieser Teil des Stadtteils Spickel gilt als einer der beliebtesten in ganz Augsburg. An ein Haus zu kommen: nahezu unmöglich. „Hier ist für viele die Welt noch in Ordnung“, sagt Gabriele Gräff, Geschäftsstelleninhaberin bei Von Poll Immobilien. Kaufangebote sind rar gesät und für die meisten Interessenten unerschwinglich. Wie man seine Chancen dennoch steigert, erklären Experten.
Augsburg
