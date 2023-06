Augsburger gerät mit Vater am Großglockner in Bergnot

Zwei Bergsteiger mussten am Samstag am Großglockner in Österreich von der Bergwacht gerettet werden. Einer von ihnen kommt aus Augsburg.

Ein 22-jähriger Augsburger und sein 63 Jahre alter Vater, der in Bayreuth lebt, sind nach Angaben der Polizei in Kärnten am späten Samstagabend bei einem Eisfeld am Berg Großglockner nicht mehr weitergekommen und haben einen Notruf abgesetzt.

Wie die Landespolizei berichtet, stiegen Vater und Sohn gegen 18.30 Uhr von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe in Heiligenblut am Großglockner über den sogenannten "Lammergrat" in Richtung Erzherzog-Johann-Hütte auf. Die Hütte liegt in der Glocknergruppe auf einer Höhe von 3454 Metern.

Allerdings hatte der 63-Jährige nach Polizeiangaben keine geeigneten Steigeisen dabei. Bei einem steilen Eisfeld auf einer Höhe von 3080 Metern kam der Bergsteiger nicht mehr weiter voran - zu dem Zeitpunkt war es bereits 22.40 Uhr. Auch der Abstieg erwies sich aufgrund der eingetretenen Dunkelheit als zu gefährlich. Laut Polizei setzte der Sohn einen Notruf ab. Die Landesleitzentrale der Polizei setzte eine Rettungskette in Gang.

Augsburger mit Vater in Bergnot: Rettungshubschrauber leuchtete Stelle aus

Sieben Bergführer und zwei Notärzte, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Erzherzog-Johann-Hütte befanden, machten sich auf den Weg, um die in Not geratenen Bergsteiger zu bergen. Gegen 0.30 Uhr konnten sie den jungen Augsburger und seinen Vater unverletzt aus der Notlage bergen. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte dabei von einem Rettungshubschrauber, der die Stelle ausleuchtete. Anschließend stiegen die deutschen Staatsangehörigen mit den Bergführern und den Notärzten zur Erzherzog-Johann-Hütte auf.

Laut einer Sprecherin der Landespolizei Kärnten werde in dem Fall nun ermittelt. Es gehe auch um die Frage, wer finanziell für den Einsatz aufkommen muss. (ina)