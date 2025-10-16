NS-Gedenkstätte Halle 116 soll wohl erst im Frühjahr 2026 saniert werden

Der NS-Erinnerungsort Halle 116 auf dem ehemaligen Sheridan-Areal wird wohl erst ab April 2026 saniert werden. Das teilt das städtische Hochbauamt auf Anfrage unserer Redaktion mit. Zuletzt war die Behörde noch von einem Beginn im Herbst dieses Jahres ausgegangen. Wie berichtet, war die Halle 116 überraschend Ende März wegen Einsturzgefahr gesperrt worden. Geschichtsvereine kritisierten die Schließung als überzogen. Seit Juni sind die Räumlichkeiten wieder am Mittwoch und an den Wochenenden geöffnet. Geschichtsinitiativen sind dennoch mit der aktuellen Lage unzufrieden.

„Nach der zweimonatigen Komplettsperrung im Frühjahr gibt es aktuell bei uns keine Einschränkungen mehr“, sagt Bernhard Kammerer von der Bürgeraktion Pfersee-Schlössle. Kammerer ist Teil einer Reihe von Initiativen, die Ende 2023 in den Räumlichkeiten des ehemaligen Außenlagers des Konzentrationslagers Dachau einen Erinnerungs- und Lernort, den sogenannten Denkort, etabliert haben. Auch die Vereine „Amerika in Augsburg“ und die „American Car Friends Augsburg“ haben Hallenabschnitte angemietet.

Halle 116 auf dem ehemaligen Sheridan-Areal soll im Jahr 2026 saniert werden

Wie berichtet, sind laut städtischem Hochbauamt die Füße der Außenstützen an der Südseite des Gebäudes beschädigt. Deshalb müsse nun eine Betonsanierung an den Stützen erfolgen. Es werde chloridhaltiger Beton abgetragen, verrostete Bewehrungen – Verstärkungen, die aus Fasern bzw. Stahl bestehen – erneuert und ein Oberflächenschutzsystem aufgebracht, so das Hochbauamt. Zuletzt war die Behörde von einem Sanierungsbeginn im Herbst ausgegangen. Nun sei es realistisch, dass die Arbeiten im April kommenden Jahres starten, heißt es auf Anfrage. Ein Abschluss der Maßnahmen sei für den Sommer 2026 vorgesehen. Die Kosten für die Sanierung werden auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der „Denkort“ wird Stand jetzt von der Sanierung nicht betroffen sein. Kammerer und seine Mitstreiter treibt aber etwas anderes herum. Seit Jahren dringen sie auf eine Erweiterung der bestehenden Räumlichkeiten auf einen weiteren Hallenabschnitt. Man brauche den Platz dringend für Wechselausstellungen, als Treffpunkt für Schulklassen oder für Vorträge bzw. Lesungen. Problem: Die „American Car Friends Augsburg“ grenzen direkt an. Deren Vorsitzender Harm Ritter hat jedoch angeboten, die Räumlichkeiten freizugeben und in einen anderen Abschnitt der Halle 116 zu ziehen. Diesen nutzt wiederum die Wohnbaugruppe Augsburg (WBG), die die Halle 116 lange Jahre treuhänderisch für die Stadt verwaltete. Heute sei man nur noch Mieter eines Abschnitts, den man für anhaltende Tätigkeit auf den Kasernenflächen weiter benötige, erklärt eine WBG-Sprecherin auf Anfrage. Entscheidungen über Vermietung und Nutzung oblägen der Stadt.

Für Kammerer ist die aktuelle Situation mehr als unbefriedigend. Eine Erweiterung des „Denkorts“ würde diesen auf eine ganz andere Art und Weise beleben, sagt er. Es sei ein „Armutszeugnis“, dass Augsburg nicht erkenne, welches einmalige Potenzial in der Halle 116 stecke.