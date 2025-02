Nur ein Spaßbild? Rentnerpaar bekommt wegen Kinderporno-Vorwurf Ärger mit der Justiz

Das Rentnerpaar aus Königsbrunn, das jetzt zum zweiten Mal auf der Anklagebank saß, hat unfreiwillig ein Stück Rechtsgeschichte mit geschrieben. Dieses Mal sah man die 81 Jahre alten Eheleute relativ entspannt, wussten sie doch, dass der Prozess für sie ein gutes Ende nehmen wird. Wegen eines Fotos im Internet, das einen nackten Buben zeigt, waren sie in die Mühlen der Justiz geraten. Der Ehemann hatte es per WhatsApp an zwei Freunde weitergeleitet. Das Bild zeigt einen etwa Dreijährigen, der eine Kneifzange nahe an sein Geschlechtsteil hält. Dazu der Text: “Der kommt erst mal weg. Dann gibt es später keine Probleme mehr.“ Ein spaßiges Foto, fanden die Eheleute, dass die Frau zudem als Symbolbild auf ihr Tablet lud. Das böse Erwachen kam, als Polizisten vor drei Jahren an ihrer Wohnungstür klingelten, Handys und Tablet beschlagnahmten.

