Nur Lebensmittel gestohlen: Einbrecher steigt in Holzerbau ein

Die Augsburger Polizei ermittelt nach einem Einbruch im Bürgerhaus Holzerbau in Hochzoll. Wie die Polizei meldet, verschaffte sich der bislang unbekannte Täter offenbar in der Nacht zum Sonntag gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Neuschwansteinstraße. Der Schaden, der durch das Eindringen entstand, ist höher als der Wert der Beute. Der Täter entwendete lediglich Lebensmittel im Wert einer mittleren zweistelligen Summe. Der Sachschaden liegt dagegen bei rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter Telefon 0821/323-3821 entgegen. (AZ)

