Nur noch Dönerläden und Barber-Shops? Wie sich Augsburgs Innenstadt-Handel wandelt

Die ehemalige Karstadtfiliale: leer. Das Haus, das lange Eckerle Studio füllte: leer. Die Ladenflächen von Rübsamen und kleineren Einheiten in der Annastraße oder der Steingasse: leer. Dazu kommen Leerstands-Dauerbrenner wie Woolworth und Teile des ehemaligen Attingerhauses. Stirbt Augsburgs Innenstadt zusehends aus? Die Anzahl nicht belegter Ladenflächen mag das nahelegen. Die Zahlen, die die Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg erhebt, sprechen eine andere Sprache. In anderen Städten, so die Bilanz, sei die Lage deutlich angespannter. Was ist dran?

