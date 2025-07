Nur noch Dönerläden und Barber-Shops? Wie sich Augsburgs Innenstadt-Handel wandelt

Wenn Ihrer Meinung nach 15 Kameras installiert sind, dann entschuldigen Sie bitte die Untertreibung. Pro "Kamera" sind tatsächlich 8 Stück verbaut, also insgesamt 120. Hier in dem Beitrag von BR24 ist das zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=ttbmMFKKo5A . Wenn Sie diese Tatsache bisher nicht erkannt haben, obwohl die Kameras bereits seit mindestens fünf Jahren dort hängen und Sie an einem Arbeitstag zweimal daran vorbeikommen – was in den letzten fünf Jahren etwa 1000 Mal gewesen sein dürfte – zweifle ich ein wenig an Ihrer Wahrnehmungsfähigkeit, auch im Hinblick darauf, was sonst noch am Königsplatz passiert.